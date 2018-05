Côte d’Ivoire/ L’installation d’un comité départemental de règlement des litiges souhaité à Vavoua

Les chefs du départements de Vavoua lors de la rencontre avec le président département de la Chambre des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire.

Vavoua, 04 mai (AIP) – Le président régional de la chambre des rois et chefs coutumiers de Côte d’Ivoire, André Hobou Kalet a invité les chefs coutumiers de Vavoua, à installer un comité départemental de règlement des conflits. Venu informer ses pairs sur la mission et le fonctionnement de la chambre nationale des rois et chefs de côte d’Ivoire, jeudi, à Vavoua, André Hobou Kalet a fait savoir que ce comité est très important car, a-t-il rappelé, la mission des rois et chefs est de faire en sorte qu’il n’y ait plus de conflits dans les villages. Alors, a-t-il poursuivi, les rois et chefs doivent être les garants de la paix et l’unité dans les localités. C’est pourquoi, selon lui, les membres du comité de règlement des litiges ne...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.