Côte d’Ivoire/ L’inspection générale de la Communication effectue une visite de travail à l’AIP

La délégation de l'inspecteur général de la Communication avec les membres du comité de direction de l'AIP

Abidjan, 01 fév (AIP)- Une délégation de l’inspection générale du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste (MICENUP), conduite par l’inspecteur général Kouadjo Jules Rodolphe, a effectué, jeudi, une visite de travail à l’Agence ivoirienne presse (AIP), sis au Plateau. « Nous sommes dans la même maison, on se côtoie, mais on ne se connait pas », a lancé de prime abord M. Kouadjo à l’entame de cette rencontre avec le comité de direction en vue de s’informer sur les missions, les besoins et les attentes de l’Agence. Après une brève présentation de l’AIP et de son équipe dirigeante, la directrice centrale, Barry Oumou Sana, a relevé au nombre des difficultés, l’érection de l’AIP en direction générale...

