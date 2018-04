Côte d’Ivoire / L’innovation, le nouveau moteur de croissance en Afrique, (Banque mondiale)

Abidjan, 18 avr (AIP) – L’économiste en chef de la Banque mondiale pour la Région Afrique, Albert Zeufack estime que l’innovation, « la clé du futur », sera le nouveau moteur de croissance en Afrique. « Si elle adopte la technologie et met à profit l’innovation, l’Afrique peut accroître la productivité entre les secteurs et à l’intérieur de ceux-ci, et accélérer la croissance », a affirmé Albert Zeufack à l’ocasion du lancement d’Africa’s Pulse, une analyse semestrielle de l’état des économies africaines réalisée par la Banque mondiale. La dernière édition de Africa’s Pulse s’intéresse tout particulièrement au rôle que peut jouer l’innovation pour accélérer l’électrification en Afrique subsaharienne, et de ce fait, parvenir à une croissance...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.