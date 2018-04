SolarPak distingué au African Prestigious Awards au Ghana, samedi

Abidjan, 16 avr (AIP)- L’initiative SolarPak, sac à dos solaire conçu par de jeunes ivoiriens, a remporté le prix dénommé « Honorary Award », lors d’une prestigieuse cérémonie de récompense dénommée « African Prestigious Awards » qui a eu lieu samedi, au Ghana, rapporte une note d’information transmise, lundi à l’AIP. Selon la note, cette invention a séduit par son caractère innovant, utile et ingénieux. Ce cartable scolaire équipé d’une plaque solaire, d’une batterie et d’une lampe USB permet aux écoliers qui étudient dans les zones non électrifiées d’avoir leur propre lumière produite à partir de l’énergie solaire. « Cette énième reconnaissance est la preuve que notre solution est d’une vraie utilité pour les écoliers », a déclaré...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.