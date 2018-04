Côte d’Ivoire / L’INADES s’engage dans la promotion du fonio

Séance de dégustation du fonio initiée par Inades formaton

Abidjan, 15 avr (AIP) – La directrice de l’Institut africain pour le développement économique et social (INADES-Formation), Pauline Zéi, a initié vendredi, dans un restaurant sis à Abidjan Marcory, une journée gastronomique destinée à promouvoir le fonio, en présence de ses collaborateurs. Les mets faits à partir de la farine de fonio dont le tôh, des beignets, des gâteaux, le fonio au gras et le fonio Yassa (farine de fonio cuite à la vapeur) au poulet, présentés aux clients du maquis « Chez Tantie Alice », ont été jugés appétissants et digestes. Cette initiative, a justifié la directrice de INADES Formation, Pauline Zéi, vise à vulgariser cette céréale méconnue des populations, ou souvent délaissé au profit du riz et du maïs à cause des difficultés liées...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.