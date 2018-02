Côte d’Ivoire/ L’imam central de la grande mosquée de Tiassalé investi

Dosso Aboubacary, nouveau imam central de la grande mosquée de Tiassalé

Tiassalé, 25 fév (AIP) – El Hadj Aboubacary Dosso a été investi samedi, dans la cour de la grande mosquée de Tiassalé, comme imam central de cette communauté, devenant à ce titre, le président de la section départementale du conseil supérieur des imams (COSIM). Son investiture a eu lieu en présence du secrétaire général de préfecture de Tiassalé, Kouakou Yao. Au cours de la cérémonie, le nouveau guide de la communauté musulmane a reçu les attributs de sa fonction, le turban de la sagesse, la canne de la rectitude et le Coran comme boussole. Puis, il a prêté serment en jurant d’assumer ses responsabilités dans le strict respect des prescriptions du saint coran et de la sunna du Prophète, puis, il a sollicité le soutien et les conseils de ses pairs de la...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.