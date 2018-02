Côte d’Ivoire/ Ligue1 Foot : le FC San Pedro s’impose devant le Stade d’Abidjan (2-1)

L'équipe du FC San Pedro au Stade Auguste Denise (Archives)

San Pedro, 25 fév (AIP) – Le Football Club de San Pedro a battu l’équipe visiteuse du Stade d’Abidjan par le score de 2 buts à 1, à l’issue du match de football qui les a opposés samedi, au stade Auguste Denise de San Pedro, pour le compte de la 15ème journée de la ligue 1 du championnat national de football. Démarré sur des chapeaux de roues, avec une domination du Stade d’Abidjan en première mi-temps, le match enregistre le premier but à la 15ème minute de jeu, grâce à l’attaquant stadiste, Koffi Loukou, qui a marqué, suite à un cafouillage dans la surface de réparation de l’équipe adverse, devant une défense passive et désemparée du FC San Pedro. En seconde mi-temps, l’équipe du FC San Pedro, reprend du poil de la bête, et met la pression sur la défense...

