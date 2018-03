Côte d’Ivoire/ Ligue 1: L’ASI et l’AFRICA se neutralisent (0-0)

Les princes de l'Indénié et les aiglons n'ont pu se départager au terme des 90 mn de jeu

Abengourou, 03 mars (AIP)- La confrontation entre l’ASI d’Abengourou et l’Africa sports d’Abidjan samedi au stade Henri Konan Bédié d’Abengourou s’est soldée par un score de parité 0 à 0. Aucune des deux équipes n’a pu prendre le dessus sur son adversaire au terme des 90 mn de cette rencontre comptant pour la 16e journée de la ligue 1 de football. Les locaux méritaient cependant d’avoir le gain du match au regard des nombreuses occasions de but qu’ils se sont créés. Les protégés du président Bernard Adou N’gouan auraient pu, en effet, scorer aux 10e, 32e, 73e, 74e et 83e mn de jeu n’eut été la baraka du portier des aiglons Blé Zadi Hortalin. Ce dernier a du sortir le grand jeu surtout à la 74e mn du match pour repousser une tête rageuse du défenseur...

