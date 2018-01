Côte d’Ivoire/ L’harmonisation de l’indemnité de logement des agents des Eaux et forêts bientôt une réalité (Ministre)

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi

Abidjan, 14 jan (AIP)- Le ministre des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi, a rassuré, vendredi, à Abidjan, les agents des eaux et forêts quant à l’harmonisation de leur indemnité contributive de logement par rapport aux autres corps militaires, en réponse à une doléance du porte-parole des agents. « Concernant votre principale doléance, à savoir l’harmonisation de votre indemnité de logement, les démarches sont en très bonne voie, je dirais même plus. Hier (jeudi), au cours du conseil national de sécurité, des instructions ont été données par le président de la République afin que le nécessaire soit fait pour régulariser cette situation », a indiqué M. Donwahi, lors de la cérémonie des échanges des vœux, avec ses collaborateurs, dans les locaux de Société...

