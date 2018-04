Côte d’Ivoire/ L’excellence célébrée au collège moderne de Diarabana (Séguéla)

Les récipiendaires posant avec les autorités

Séguéla, 23 avr (AIP) – Les meilleurs élèves du collège moderne de Diarabana, localité située à 25 km de Séguéla, sur l’axe menant à Kani, ont été récompensés au terme des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours. Au total, 22 des 134 apprenants de cet établissement ont été gratifiés de parchemins et de manuels scolaires lors d’une cérémonie couplée à la mise en place d’un comité de lutte contre les grossesses en milieu scolaire qui s’est déroulée vendredi. Ceux-ci ont obtenu des moyennes comprises entre 12 et 17,88/20. Deux prix spéciaux, l’un pour les filles et l’autre pour les garçons, ont été respectivement décernés à Maïga Awa et à Gadigo Abdallah Ibrahim qui est par ailleurs le major de la promotion. Pour le sous-préfet...

