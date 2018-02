Côte d’Ivoire/ L’ex-présidente du Liberia Ellen Johson Sirleaf sur la tombe d’Houphouët-Boigny à Yamoussoukro 

L'Ex présidente du Libéria Ellen Johson Sirleaf se recueille ici sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny

Yamoussoukro, 28 fév (AIP) -L’ancienne présidente du Liberia, Ellen Johson Sirleaf, est allée se recueillir ce mercredi sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro. Le prix Nobel de la paix 2011, Ellen Johson et sa délégation ont visité le caveau présidentiel et le palais présidentiel de la capitale politique et administrative de Côte d’Ivoire. En provenance d’Abidjan, l’ex-présidente du Liberia a été accueillie sur le parvis de l’hôtel Président de Yamoussoukro par le troisième vice-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Neylor François Ahuili qui représentait le gouverneur Augustin Thiam absent. Ellen Johson Sirleaf est la première femme élue à la présidence dans un pays africain. Elle a dirigé le Liberia...

