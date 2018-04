Côte d’Ivoire/ L’évêque du diocèse de Yamoussoukro dénonce la prolifération des églises

L’évêque du diocèse de Yamoussoukro, Mgr Marcellin Yao Kouadio (ph d'archives)

Bocanda, 24 avr (AIP) – L’évêque du diocèse de Yamoussoukro, Mgr Marcellin Yao Kouadio, a dénoncé la prolifération des églises dans le pays, lors d’une cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Pierre d’apôtre du village de Kando-koffikro, département de Bocanda. « A Abidjan et dans les grandes villes du pays, chaque cour a son église. Les temples poussent comme des champignons », a-t-il fait remarquer, Mgr Marcellin Yao Kouadio, décriant ce phénomène dans son homélie. Pour lui, cette prolifération constitue « une anarchie et un désordre spirituel » qui mettent en difficulté les populations qui ont l’embarras du choix. Il s’agit aussi, d’une situation fâcheuse et honteuse qui jette le discrédit sur la religion chrétienne,...

