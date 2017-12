Mgr Ignace Bessi Dogbo (image d'archives)

Korhogo, 25 déc (AIP) – L’évêque de Katiola, Mgr Ignace Bessi Dogbo, assurant l’administration apostolique de l’archidiocèse de Korhogo, a célébré la messe de Noël en la cathédrale Saint Jean-Baptiste, église mère de cet archidiocèse. Mgr Ignace Bessi Dogbo, qui a rappelé que Noël est la « fête des humbles, des petits et des orphelins » à l’image de Jésus venu au monde dans une bergerie, a expliqué que l’église de Korhogo avait plus besoin de lui que celle de Katiola parce qu’elle n’a plus de pasteur depuis le 12 octobre. Il envisage de revenir célébrer la messe de la paix le 29 décembre. Dans une homélie sur la nativité, l’évêque a appelé les fidèles à « faire briller la splendeur de la vraie lumière qui apporte la joie et la liberté,...

