Côte d’Ivoire/L’Etat va recenser les acteurs du transport maritime et fluvial

Le ministre des Transports, Amadou Koné veut mettre de l'ordre dans le secteur du transport lagunaire.

Abidjan, 19 avril (AIP)-L’Etat ivoirien a décidé de mettre de l’ordre dans le secteur du transport maritime et fluvial en procédant, du 02 mai et 02 juillet, à un recensement des acteurs du secteur, sur tout l’ensemble du territoire national. Selon précise un communiqué du ministre des Transports, Amadou Koné parvenu jeudi à l’AIP, ce recensement vise à produire une base de données fiable permettant un meilleur suivi des pinasses et des lignes qu’elles desservent. Pour le bon déroulement de l’opération, le ministre demande aux propriétaires, gérants et exploitants desdits engins de réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui seront munis d’un ordre de mission dument signé par le Directeur général des affaires maritimes et portuaires. (AIP) bsp/tm

