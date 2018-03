Côte d’Ivoire/ L’état des véhicules d’une compagnie de transport de Kong inquiète les populations

Un véhicule de transport faisant la liaison à l'intérieur du pays.

Kong, 06 mars (AIP) – Les prestations d’une compagnie de transport appelée communément » Y’a pas match » inquiète de plus en plus les voyageurs du département de Kong en raison de la succession d’incidents liés au mauvais état des véhicules. Le jeudi, un autre incident s’est produit mais le pire a été évité. Alors que le véhicule était à quelques kilomètres de la ville de Kong, une grande fumée a pris l’intérieur de la voiture obligeant ainsi le chauffeur à garer en pleine brousse à une heure tardive. « On étouffait à cause de cette odeur suffoquant provoquée par la fumée. On a dû courir chercher de l’eau en brousse pour remplir le radiateur afin d’arrêter la fumée », a expliqué Silué Nouho, l’un des passagers. Mise...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.