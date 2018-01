Côte d’Ivoire/ Les vols armés sont en régression de 60% à Yopougon (Police)

Abidjan, 06 Jan (AIP)- Les vols à main armées, notamment à l’aide de kalachnikovs ou de pistolets, sont en régression de 60% dans la commune de Yopougon (Abidjan Ouest), a révélé vendredi, l’adjoint au chef du district de Police, le commissaire Guy Anselme Zogbo, en marge de la présentation des vœux du Nouvel an au premier magistrat de la commune de Yopougon. « Les opérations Épervier conduites par la police nationale appuyée par la gendarmerie nationale et du CCDO ont permis de lutter efficacement contre les jeunes en conflit avec la loi, de détruire des fumoirs, de traquer les engins à deux roues utilisés pour commettre des vols à main armées et de mettre hors d’état de nuire le gang qui perpétrait des vols dans les établissements scolaires »,...

