Côte d’Ivoire/ Les villages de Balam et Magbodiboua de Saïoua mettent fin à la confrontation

Issia, 23 fév (AIP)- Une médiation de la préfecture d’Issia a permis de mettre fin mercredi, à la confrontation violente qui a opposé les villages de Balam et Magbodiboua les samedi et dimanche, dans une ambiance conviviale à la sous-préfecture de Saïoua. Cette rencontre initiée par le secrétaire général de préfecture Golly Assoaga, préfet par intérim d’Issia , a permis aux délégations des villages de Balam et Magbodiboua de s’expliquer sur les origines de la crise. Les griefs se résument en trois points à savoir l’utilisation du terrain de football de Magbodiboua par les jeunes de Balam, la dénomination de l’école primaire revendiquée par Balam et la blessure d’un jeune ressortissant de Balam. Après les explications de chaque groupe, des propositions...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.