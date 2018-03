Côte d’Ivoire/ Les trois vainqueurs du « Challenge génération numérique » connus

Le collège moderne d'Assinie Mafia, vainqueur de la première édition de Challenge génération numérique.

Abidjan, 05 mars (AIP) – Le collège moderne d’Assinie, le lycée moderne de Koumassi et le lycée moderne de Daloa, ont remporté le « Challenge génération numérique », concours mettant aux prises des établissements secondaires de Côte d’Ivoire ayant bénéficié d’un don de salles multimédia ou d’équipements informatiques de la part de la Fondation MTN. Les vainqueurs de ce concours ont empoché respectivement les sommes de trois millions, deux millions et un million de francs CFA pour le financement de leur projet. Selon une note d’information transmise lundi, à l’AIP, ces écoles ont été retenues à l’issue d’une finale, vendredi, au lycée classique d’Abidjan lors des épreuves de présentation de projet portant sur le thème « Tic et entrepreneuriat...

