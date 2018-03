Côte d’Ivoire/ Les travailleurs exhortés à servir l’Etat avec loyauté et dévouement

Le ministre de l'emploi et de la protection sociale remettant une photo du président Alassane Ouattara et un carnet contenant les cinq symboles de l'Etat de Côte d'Ivoire au directeur la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Dénis Charles Kouassi

Abidjan, 05 mars (AIP)-Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, a exhorté lundi, à Abidjan, les travailleurs de Côte d’Ivoire, à servir l’Etat avec loyauté et dévouement en s’appropriant les valeurs du civisme en vue de contribuer à l’édification et à la consolidation de l’esprit civique de tous, en particulier des jeunes appelés à devenir des citoyens de demain. « Je voudrais exhorter à travers le personnel de la (CNPS), toutes les travailleuses et tous les travailleurs de Côte d’Ivoire, à servir l’Etat, leurs entreprises, et leurs institutions avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement en s’appropriant les valeurs du civisme que sont le respect des lois, des règlements, des institutions et des personnes...

