Côte d’Ivoire / Les travailleurs de la baie de Cocody sensibilisés sur le VIHh/Sida et les IST

Les travailleurs du projet de la baie de Cocody ont eu une séance d'information et de sensibilisation sur le VIH/Sida et les IST (Ph. d'archive)

Abidjan, 04 mars (AIP) – Le personnel de réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ebrié (PABC) a été sensibilisé sur les risques de contaminations virales des pandémies telles que le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST). Cette campagne d’information et de sensibilisation, menée samedi par l’ONG « Our Information » sur le chantier abritant près de 120 travailleurs, a permis à ceux-ci de prendre conscience des dangers d’exposition aux IST et au VIH/Sida, d’améliorer le niveau de connaissance et de perception des risques et d’accroître les comportements sexuels à moindre risque chez les employés. « Cette action que nous menons n’est pas une action isolée, elle vient renforcer les efforts...

