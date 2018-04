 Côte d’Ivoire/ Les transporteurs de sable et de gravier enjoints au respect des mesures de sécurité

Un camion de transport de sable ( ph d'archives)

Abidjan, 25 avr (AIP)- Le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé enjoint les transporteurs de sable et de gravier exerçant dans la ville d’Abidjan au respect des mesures de sécurité notamment la couverture totale des véhicules de transport, l’usage d’engins appropriés pour le transport de sable et de gravier, a-t-on appris dans une note parvenue mercredi, à l’AIP. Selon la note, le Gouverneur a constaté qu’à répétitions, des camions provenant des extractions en lagune ou des carrières de granit déversent dangereusement du sable ou des matières fines sur les chaussées, causant de graves accidents, la pollution de l’air par les particules, l’affaiblissement de la visibilité dans la circulation et l’accélération des embouteillages. Ainsi,...

