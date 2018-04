Côte d’Ivoire/ Les taxes sur l’orpaillage clandestin divisent les populations de Booré (Dimbokro)

Un site d’orpaillage clandestin (Photo d'archive).

Dimbokro, 24 avr (AIP) – L’argent engrangé par la communauté villageoise de Booré, en imposant des taxes et impôts sur certaines activités qui se déroulent dans le village notamment l’orpaillage clandestin et les activités commerciales annexes, divise les populations des deux quartiers, menaçant la cohésion sociale et la paix dans le bourg. Dans la volonté de développer la localité, les populations de trois villages Booré Akpokro , Booré Ettienkro et Booré Pindrinkro ont décidé de se regrouper sur un même site, celui de Booré Ettienkro. En dépit des difficultés seul Booré Pindrinkro a rejoint le site formant un seul village avec Booré Ettienkro, rappelle-t-on. Lieu de ralliement de milliers d’aventuriers en provenance des pays limitrophes en quête de fortune...

