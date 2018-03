Côte d’Ivoire/Les rois et chefs traditionnels d’Odienné invités à éviter de s’ingérer dans la politique

Odienné, 4 mars (AIP)-Diomandé Wombé, chef de Ouaninou, a invité, samedi, les rois et chefs traditionnels à éviter de s’ingérer dans les affaires politiques et travailler au rassemblement des cadres avec objectivité et neutralité. « Ce n’est pas votre rôle de faire de la politique ou encore de soutenir tel chef au détriment tel autre. Les 20 000 F qu’ils vous donnent ne changeront pas votre vie. En votre qualité de chef, vous devez dire la vérité aux cadres. A notre âge, nous ne devrons pas avoir peur de dire la vérité aux cadres, nos enfants », a déclaré l’autorité traditionnelle au nom de la Chambre des rois et chefs traditionnels à Odienné. Le sous-préfet d’Odienné, Zagou Serge Rodrigue, a soutenu le discours de l’émissaire des rois et chefs traditionnels...

