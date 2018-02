Côte d’Ivoire/ Les risques de la migration irrégulière présentés aux leaders d’opinion d’Agboville

la Directrice du CAIOAM-CI à la droite du préfet par intérim N'dri Kouassi lors de la séance de sensibilisation sur le phénomène de la migration clandestine à Agboville

Agboville, 23 fév (AIP)- Une délégation du Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation et d’Accompagnement des Migrants-Côte d’Ivoire (CAIOAM-CI), sous tutelle du ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, a animé jeudi, une session de sensibilisation et d’information des leaders d’opinion de la place sur les dangers de la migration clandestine. La délégation conduite par la directrice du Centre, Cynthia Ekra, a insisté notamment sur les risques physiques, financiers, ou sociaux auxquels sont exposés les migrants clandestins à travers des images fortes et violentes issues d’un film documentaire de jeunes gens bloqués dans les montagnes de pays comme le Maroc , la Libye, l’Arabie Saoudite, etc, attendant de prendre la pirogue...

