Côte d’Ivoire/ Les résultats du championnat senior D1 de volleyball

L'INJS (en blanc) est tombé devant la SOA (photo d'archives)

Abidjan, 07 mai (AIP)- Les rencontres des play up (Hommes) du championnat national senior D1 de volleyball, disputées samedi, au stade Robert Champroux d’Abidjan-Treichville, ont donné les résultats suivants, selon une note d’information de la commission d’organisation sportive et technique de la Fédération ivoirienne de volleyball (FIVVB). Play up SOA bat INJS par 03 sets à 0 (25- 19), (25- 17) et (25- 20) AS Police bat Tafiré par 03 sets à 0 (25- 19), (25-19) et (25-15) (AIP) fmo

