Côte d’Ivoire/ Les résultats des examens blancs catastrophiques à Taï

Les résultats des examens blancs -trsè catastrophiques à Taï.

Taï, 18 avr (AIP)-Les examens blancs régionaux au Baccalauréat et au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) sont catastrophiques car ayant enregistré respectivement un taux d’admission de 08,70% et de 04,09℅ à Taï, a constaté l’AIP. Au baccalauréat, la série A2 a enregistré 08,70% soit 4 admis sur 46 candidats et à la série D avec 0%, soit 0 admis, sur 18 candidats. Cet examen a connu la participation des élèves du collège privé les New Leaders de Taï et ceux du lycée municipal de Taï. Le proviseur du lycée, Guédé Bahi Jonas s’est dit très affecté par ce mauvais résultat. Il a donc invité l’ensemble des enseignants à redoubler d’ardeur dans le travail. Aux élèves, il a demandé l’assiduité en classe, l’abnégation...

