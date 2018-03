Côte d’Ivoire/ Les résultats de le 6è journée du championnat senior D1 de volleyball

L'AS Police n'a pas fait de détails face à Port-Bouët

Abidjan, 05 mars (AIP)- Les rencontres de la 6è journée du championnat national senior D1, hommes et dames, de volleyball, disputées dimanche, au Hall 2, du parc des sports d’Abidjan-Treichville, ont donné les résultats suivants, selon une note d’information de la commission d’organisation sportive et technique de la Fédération ivoirienne de volleyball (FIVVB). Hommes SOA bat SUN par forfait 03 sets 0 Tafiré bat bonoua par 03 sets 0 (25-17), (25-13) et (25-12) INJS bat Ivoire par 03 sets 01 (25-23), (25-18), (25-27) et (25-17) As police bat Port-Bouët par 03 sets 0 (25-16) ;(25-14) et (25-21) Exempte : Phoenix Dames Match en retard 3e journée Stella bat Tafiré 03 sets 0 (25-05), (25-07) et (25-10) Les matchs des dames concernant cette 6è journée sont reportés...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.