Côte d’Ivoire/ Les résultats de la 5è journée du championnat national senior D1 de volleyball

Les filles de l'Asec (de dos) ont gagné le derby face au Stella Club

Abidjan, 27 fév (AIP)- Les rencontres de la 5è journée du championnat national de volleyball de Côte d’Ivoire, disputées dimanche, au Hall 2 du parc des sports d’Abidjan-Treichville, ont donné les résultats suivants : Chez les hommes INJS bat Bonoua par 03 sets à 0 (25-13), (25-16) et (25-14) Ivoire VBC bat Sun par 03 sets 0 (25-17), (25-12) et (25-15) Exempt: AS POLICE Les matchs (SOA vs Port-Bouët) et (Phoenix vs Tafiré) reportés à une date ultérieure. Chez les dames Sun bat Tafiré par 03 sets 02 (22-25), (25-15), (25-16), (23-25) et (15-06) Descartes bat Phoenix par 03 sets 0 (25-15), (25-12) et (25-11) ASEC mimosas bat Stella par 03 sets 0 (25-20), (25-15) et (25-17) (AIP) fmo

