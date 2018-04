Côte d’Ivoire/ Les résultats de la 22è journée du championnat de ligue 1

La bataille pour la 2è place sera rude entre l'Africa Sports d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa (photo d'archive)

Abidjan, 22 avr (AIP)- Les rencontres de la 22è journée du championnat national de football de Côte d’Ivoire dénommé ligue 1, disputées samedi et dimanche, sur les stades homologués du pays, ont donné les résultats suivants : AFAD d’Abidjan– Moossou FC 1-2 USC Bassam – Africa Sports 1-0 FC San Pedro – AS Tanda 1-2 SC Gagnoa – Stade d’Abidjan 1-0 Asec Mimosas – ASI d’Abengourou 1-0 SOA – WA C d’Adjamé 1-1 Séwé Sports – Bouaké FC 2-0 Le classement à l’issue de la 22è journée 1-Asec Mimosas 53 pts (+33) 2-Sporting...

