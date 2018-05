Côte d’Ivoire/ Les ressortissants de la région du Tchologo vivant à Niakara en fête

L'A2RTM de Niakara fait sa sortie officielle, le 05 mai 2018

Niakara, 06 mai (AIP)- Les ressortissants de la région du Tchologo résidant à Niakara, unis au sein de l’Association des ressortissants de la région du Tchologo à Niakara (A2RTN), ont procédé samedi à la sortie officielle de leur organisation en présence des autorités locales et des responsables des associations sœurs, a constaté l’AIP. Le parrain de la cérémonie de sortie officielle de l’A2RTN à Niakara Isaac Bian, responsable d’une ONG locale, a exhorté ses filleuls à l’entente, à la cohésion et à la solidarité au sein du groupement mais aussi à vivre en harmonie avec leurs hôtes Tagbana en promouvant des valeurs porteuses de paix et de développement durable dans le département de Niakara. Quant au préfet intérimaire de Niakara, Yacouba...

