Côte d’Ivoire/ Les recrues du projet THIMO débrayent à Séguéla

Les recrues du projet THIMO en grève à Séguéla

Séguéla, 16 jan (AIP) – Recrutés dans le cadre du projet de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO), des jeunes hommes et femmes, au nombre de 50, ont procédé, mardi, à la fermeture du service technique de la mairie de Séguéla ainsi que de la délégation régionale de l’Agence emploi jeunes (AEJ), réclamant le paiement de leur salaire après environ deux mois de travail. « On va rester ici jusqu’à ce qu’ils nous donnent notre argent », a fait savoir leur porte-parole, Hervé Gahou. Au moment de notre passage, ceux-ci étaient en pourparlers avec le directeur régional de l’AEJ, le président de la jeunesse communale et le délégué régional de la commission nationale de la jeunesse. « Nous réclamons le paiement de tout notre argent. Ça fait 2 750 000...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.