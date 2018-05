Côte d’Ivoire/ Les recommandations de l’Ong ESC pour une crédibilité des échéances électorales à venir

Nouhou Konaté, président de l'Ong Election sans contestation

Abidjan, 07 mai (AIP)- Le président de l’Ong « Élections sans contestation », Nouhou Konaté, a produit, dimanche, une déclaration dont copie est parvenue à l’AIP, dans laquelle il a formulé des recommandations à l’endroit du gouvernement et de la société civile en vue de garantir une crédibilité des échéances électorales à venir. Au gouvernement, M. Konaté a demandé de créer des organismes de gestion électorale dont les dirigeants et les membres sont choisis pour leur intégrité, leur professionnalisme et leur aptitude à agir de façon indépendante et instaurer un ensemble de règlements favorables au pluralisme des médias. S’agissant de la Commission électorale indépendante (CEI), le président de l’Ong ESC demande à ses responsables d’accorder...

