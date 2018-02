Côte d’Ivoire / Les recettes fiscales en Afrique subsaharienne figurent parmi les plus faibles du monde (FMI)

Le Directeur départemental des finances publiques du FMI, Victor Gaspar.

Abidjan, 27 fév (AIP) – Le Directeur départemental des finances publiques du Fonds monétaire international (FMI), Victor Gaspar a affirmé mardi à l’ouverture du Hackathon 2018 à Abidjan que « les recettes fiscales en Afrique subsaharienne figurent parmi les plus faibles du monde », et pourtant, le potentiel d’accroissement dédits recettes est considérable. «Bien entendu, beaucoup de facteurs conduisent à ce modeste niveau de mobilisation de recettes, mais le faible degré de civisme fiscal en constitue l’un des facteurs les plus importants », a-t-il relevé. Prenant des exemples sur les nouvelles applications de la digitalisation dans l’administration fiscale, il précisé que les autorités fiscales dans certains pays reçoivent maintenant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.