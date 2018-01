Côte d’Ivoire/ Les qualités managériales du DG du CHU de Treichville saluées par le personnel

Le personnel du CHU de Treichville présente ses vœux au DG (Abidjan, le 25/01/2018)

Abidjan, 25 jan (AIP) – La cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an au directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville a été une occasion pour le personnel, notamment les chefs de service, de magnifier les actions managériales de M. Yao Etienne. « Vous êtes un manager audacieux, entreprenant et proactif. Votre travail est en effet en train de repositionner le CHU, mais nous avons encore besoin d’équipement pour que notre établissement soit l’hôpital de référence », a déclaré Pr Kélli Elie, porte-parole des chefs de service, corps professoral et personnel médical, sous les ovations de l’assistance, lors de la cérémonie organisée dans la matinée de jeudi, au parking de la Diabétologie. En effet, depuis sa nomination le...

