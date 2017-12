Côte d’Ivoire/ Les populations exhortées à travailler pour la restauration de l’image de Bouaké en 2018

Le ministre Amadou Koné échangeant avec les transporteurs e Bouaké

Bouaké, 31 déc (AIP)- Le ministre des Transports, Amadou Koné, a exhorté samedi et dimanche à Bouaké, les populations du département à travailler à la restauration de son image ternie par des crises successives depuis plus d’une décennie. Lors des rencontres d’échanges qu’il a eu avec différentes couches sociales notamment les transporteurs, la jeunesse, les chefs traditionnels, M. Koné a lancé l’appel à la restauration de l’image de sa ville natale en invitant les uns et les autres à faire ‘’le deuil de l’année 2017’’ et à remédier aux crises en 2018. En effet, en tant que fils et cadre de la région, il a déploré les troubles survenus dans la localité en 2016 et 2017 à savoir les manifestations contre la Compagnie ivoirienne d’électricité...

