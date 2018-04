Côte d’Ivoire/ Les populations du Bounkani appelées au respect de la vie des forces de défense et de sécurité

Le président du tribunal et le substitut résident, Ettien Tiémélé.

Bouna, 27 avr (AIP)- Le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, Ettien Tiémélé a, au cours d’une tournée de sensibilisation dans les localités de Doropo, Niamoin, Téhini et Tougbo appelé les populations au respect de la vie des forces de défense et de sécurité en service dans la région. « Depuis un moment nous apprenons que depuis Bloléquin en passant par M’bahiakro et même Katiola, des éléments des forces de l’ordre ont été pris à partie par la population, et donc c’est aussi l’occasion pour nous de rencontrer nos populations locales et les sensibiliser sur les choses de l’Etat et les animateurs publics. Quand il y a un problème, la solution n’est pas de s’en prendre à eux à travers un lynchage collectif...

