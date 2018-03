Côte d’Ivoire/ Les populations de Tiassalé exhortées à la vigilance face aux incendies des marchés et enlèvements d’enfants

Le préfet de Tiassalé, Jules Gouessé,s'adressant aux chefs de service lors du salut aux couleurs

Tiassalé, 05 mars (AIP)- Le préfet de Tiassalé, Jules Gouessé, a appelé les populations du département à la vigilance face aux phénomènes d’enlèvements d’enfants et autres incendies des marchés, à l’occasion de la cérémonie mensuelle du salut aux couleurs, dans la cour de la préfecture. Cette adresse, faite en présence des autorités municipales, intervient suite au kidnapping, jeudi, du jeune Baudouin Kouassi Kouamé, élève en classe de 6ème au lycée moderne BAD de N’douci. A cette occasion, le préfet a invité les parents, les responsables éducatifs des établissements scolaires et tous les acteurs de la société à demeurer plus que jamais mobilisés, en collaboration avec les forces de l’ordre et les autorités locales,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.