Côte d’Ivoire/ Les populations de Tiassalé appelées à s’approprier la prochaine campagne de vaccination

Tiassalé, 22 jan (AIP) – Le préfet de Tiassalé, Jules Gouessé a appelé lundi, les populations locales à s’approprier la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole que lancera vendredi, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en y participant massivement. Le ministère de la Santé va conduire, dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV), du 26 janvier au 04 février, une grande campagne nationale gratuite contre la rougeole et la rubéole, à l’intention des enfants de neuf mois à 14 ans. L’administration a convié le 12 janvier, l’ensemble des préfets à une réunion à Abidjan pour solliciter leur appui afin de sensibiliser leurs administrés à adhérer massivement à ce programme. La campagne vise une population cible...

