Côte d’Ivoire/ Les populations de Taabo invitées à s’approprier les bonnes pratiques sanitaires

Des bénéficiaires du projet FAIRMED à Taabo

Tiassalé, 28 jan (AIP)- Le préfet de Taabo, Mme Matenin Ouattara a invité, vendredi, à la salle Zadi Kessy de ladite ville, les populations des départements de Taabo, Toumodi et Djékanou à observer les bonnes pratiques sanitaires pour leur bien-être. Ces populations ont bénéficié durant sept ans de formation et de l’appui matériel de l’ONG Suisse FAIRMED qui a construit et réhabilité des centres et cases de santé pour faciliter leur accès aux premiers soins. En outre cette ONG a formé les agents de santé communautaires, a installé ou réactivé les COGES de santé pour rendre plus dynamique les établissements sanitaires dans 14 localités de la sous-préfecture de Taabo dont Tokohiri, Amani Menou, Kouamékro et Taabo. L’ONG a également...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.