Côte d’Ivoire / Les populations de Sinfra appellent à des élections apaisées

Sinfra, 18 jan (AIP) – Les populations du département de Sinfra ont appelé à des élections locales apaisées en Côte d’Ivoire, particulièrement dans leur localité, lors de la présentation des vœux du nouvel an au préfet Lancina Fofana, à la préfecture, mardi. Elle ont souhaité que des dispositions idoines soient prises pour la bonne tenue des élections municipales, sénatoriales et régionales sensées se dérouler courant 2018. Ces communautés ont pris l’engagement d’être des artisans de la paix dans leur département et ont formulé des vœux de santé, de prospérité et de bonheur, au préfet de Sinfra et à son équipe. Les doléances des administrés du préfet seront transmises à sa hiérarchie, a déclaré le préfet de Sinfra, en présence de toutes les...

