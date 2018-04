Côte d’Ivoire/Les populations de Nandalla appelés à se débarrasser des emballages de pesticides après la dramatique intoxication alimentaire

La délégation conduite par le sous-préfet

Séguéla, 15 avr (AIP) – Après l’intoxication alimentaire qui a provoqué le décès de six personnes d’une même famille, à de Nandalla, village situé à 42 km de Séguéla, sur l’axe menant à Mankono, les populations de cette localité ont été invitées à se débarrasser des sachets et autres boites de conditionnement des pesticides, qui sont parfois utilisés à d’autres fins. « Ces boites-là, ces sachets, débarrassez-vous de ça pour que ça n’arrive pas à la maison parce que c’est très dangereux », a conseillé, dimanche, le sous-préfet de Dualla, Douffou Jean Ferdinand, à l’adresse des populations locales, lors d’une rencontre dans ce village. « On ne doit pas utiliser les emballages vides », a renchéri le représentant de la direction régionale...

