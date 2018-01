Côte d’Ivoire/ Les populations de Kong souhaitent l’accélération des travaux de bitumage de route dans le département

Kong, 11 jan (AIP) – Les populations du département de Kong ont exprimé leur volonté de voir une accélération des travaux de bitumage de route dans leur département, lors d’une cérémonie de présentation de vœux au préfet Soumahoro Soualiho, mardi. Les différents représentants des organisations et associations du département de Kong ont tenu à remercier le préfet pour la paix retrouvée au sein du département de Kong et aussi les grands chantiers de développement entamés à Kong. Ils lui ont ensuite soumis les préoccupations des populations a savoir l’achèvement des travaux de l’hôpital général, celui de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (SICOGI), la baisse des coûts du loyer a Kong. Selon le préfet Soumahoro Soualiho,...

