Côte d’Ivoire/ Les populations de Kaniasso appelées à l’union pour un RDR plus fort

Kaniasso, 28 jan (AIP) Le conseiller spécial du secrétaire général du Rassemblement des républicains (RDR), Dr Yté Wongbé, a appelé, dimanche, à Kaniasso, lors d’un meeting de sensibilisation et de mobilisation, les cadres et les populations de Kaniasso à l’union et à la solidarité pour un parti plus fort. Pour lui, le parti veut aller aux élections en Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), mais il faut l’union des cadres, des militants, des fils et des filles de Kaniasso. Il a précisé qu’il peut avoir plusieurs candidatures au de la famille RHDP, mais les militants doivent être solidaires et unis pour rendre le parti fort. Dr Wongbé a invité les militants à s’impliquer dans la révision de la liste électorale et...

