Côte d’Ivoire / Les populations de Gbéléban expriment leur reconnaissance au chef de l’Etat

Odienné, 05 mai (AIP) -Des fonctionnaires et populations de Gbéléban ont exprimé, vendredi, leur reconnaissance au chef de l’Etat ivoirien pour l’érection de leur ville en commune, une nouvelle attendue depuis plusieurs années. Traoré Issouf, chef du village de Gbéléban et Kouadjo Ankoun, secrétaire général assurant l’intérim du préfet de Gbéléban, se disent heureux de la décision qui vient réparer, selon eux, une injustice et permettra enfin d’améliorer la propriété de la ville jusque-là assurée par des cadres de bonne volonté. Le président des jeunes de Gbéléban, Traoré Souleymane a quant à lui salué la nouvelle décision qui permettra selon lui de trouver des emplois à la jeunesse de Gbéléban et va assainir la gestion des ressources comme la carrière...

