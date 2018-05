Côte d’Ivoire/ Les populations de Dimbokro sensibilisées sur les dangers des zones à risques en saison des pluies

Dimbokro, 07 mai (AIP) – Le préfet de la région du N’Zi, N’guessan Obouo Jacques, a sensibilisé sur les dangers encourus par les populations en saison des pluies en habitant les zones à risques, appelant à minimiser par des actes citoyens les dégâts matériels et humains, lors d’une cérémonie de salut aux couleurs initiée, lundi, par la Direction régionale de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi jeune et du service civique, à Dimbokro. Selon N’guessan Obouo Jacques, la saison des pluies, qui s’annoncent drue, doit inviter les populations à éviter de boucher les canaux et les égouts d’évacuation en y jetant des ordures, en construisant des obstacles à l’écoulement de l’eau. Toute chose qui, a-t-il souligné, favorise...

