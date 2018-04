Côte d’Ivoire/ Les populations de Dabou invitées à faire confiance à la justice

La procureure résidente près la section de tribunal de première instance de Dabou, Mme Mohiro Paule Richmonde.

Dabou, 23 avr (AIP) – La procureure résidente près la section de tribunal de première instance de Dabou, Mohiro Paule Richmonde a invité les populations de la cité du Leboutou en général, mais particulièrement les élèves et les enseignants, à faire confiance à la justice. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué ces derniers jours par des manifestations bruyantes d’élèves sur la justice et des troubles à l’ordre public consécutives à la détention d’un enseignant présumé coupable dans une affaire d’attentat à la pudeur consommée avec violence sur une jeune élève dans la nuit du 31 mars 2018 et pour lequel ceux-ci réclament la libération. « La justice est une institution qui n’a pas une existence limitée (…) elle est applicable à tous,...

