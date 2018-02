Côte d’Ivoire / Les populations de Blolequin instruites sur le projet de recensement occupants de la forêt classée du Gouin-Debé

Blolequin, 09 fév (AIP) – Le directeur régional de la Société de développement des forêts (SODEFOR), Miézan Antoine, a expliqué, mercredi, aux populations l’importance du projet ISLA-IDH-SODEFOR qui consiste à recenser des biens et des personnes dans la forêt classée du Gouin-Debé. « Le projet pilote va se dérouler dans la région et va concerner les forêts classées du Gouin-Debé et celle du Cavally. Il consistera à faire l’état des lieux en vue de la présentation d’un projet d’aménagement efficace de cette forêt et de la surveillance de la forêt classée », a indiqué M. Miézan lors d’échanges et d’information avec les populations du département de Blolequin à la salle de mariage de la mairie de la localité. Selon le directeur...

