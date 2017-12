Côte d’Ivoire / Les populations de Bettié demandent de l’eau et de l’électricité

Abidjan, 22 déc (AIP) – Le maire de la commune de Bettié, Tano Manizan Etienne a demandé l’adduction en eau potable et l’électrification de la ville à la faveur de l’inauguration du pont de Bettié par le chef de l’Etat. « Le pont et le bitumage à Bettié sont devenus une réalité comme l’avait promis le président Alassane Ouattara, mais il reste encore à faire, car la ville de Bettié manque d’eau potable, d’électricité dans certains quartiers, et la ville a besoin de la création d’un commissariat du fait de l’insécurité, » a indiqué le maire de la commune de Bettié qui s’exprimait au nom des populations. A l’occasion, le maire de la ville a traduit la reconnaissance des populations au chef de l’Etat pour toutes les infrastructures réalisées...

