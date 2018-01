Côte d’Ivoire/ Les populations d’Aboisso ont présenté leurs vœux au préfet de région

Aboisso, 11 jan (AIP)-Toutes les forces vives d’Aboisso ont présenté mercredi, leurs vœux de nouvel an au préfet de région, préfet du département (Sud-Comoé), Boni Koffi Ernest. Au-delà des vœux de santé, longévité et de prospérité, le forum des religieux a communiqué entre autres, sur l’alcool au volant qui a causé des accidents mortels en cette fin d’année, sur la cherté de la vie et du logement à Aboisso et la sécurité en louant les efforts de la police, malgré le peu de moyens mis à leur disposition. En rendant la politesse aux personnes venues lui présenter les vœux de nouvel an, le préfet a salué et loué les mérites des autorités locales, dont le président du Conseil régional pour ses performances qui lui ont valu le prix d’excellence du meilleur...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.