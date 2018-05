Côte d’Ivoire/ Les populations d’Abengourou sensibilisées avant le démarrage effectif du PRICI 2

Les agents de l'entreprise EKDS sur l'une des voies concernées par les travaux d'aménagement

Abengourou, 04 mai (AIP)- Une séance de consultation publique a été organisée vendredi à la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Abengourou en vue d’informer et de sensibiliser les populations en prélude aux travaux d’aménagement de la voirie dans le cadre de la phase II du programme de renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI 2). Les représentants des différentes parties prenantes dans la réalisation de ce projet de bitumage, notamment, l’entreprise en charge des travaux, la mission de contrôle et la coordination du PRICI, leur ont apporté les informations se rapportant, notamment, à la consistance des travaux et leurs impacts majeurs, notamment, au plan social, économique, sécuritaire et environnemental, mais aussi les mesures d’atténuation. La...

